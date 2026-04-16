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Pete Hegseth: “Pronti a colpire le centrali elettriche e l’industria energetica iraniana se ordinato”

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AgenPress. Il blocco navale statunitense contro l’Iran è solo un esempio di comportamento “educato” durante il cessate il fuoco in corso e le forze statunitensi sono pronte a colpire le centrali elettriche e l’industria energetica iraniana se ordinato, ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth.
Affiancato da due dei più alti ufficiali militari statunitensi, Hegseth ha affermato che l’Iran deve fare scelte sagge in vista dei negoziati con gli Stati Uniti.
“Ci stiamo riarmando con una potenza di fuoco senza precedenti e con informazioni di intelligence più accurate”, ha dichiarato Hegseth durante una conferenza stampa al Pentagono.
“Siamo pronti a colpire le vostre infrastrutture critiche a duplice uso, le vostre rimanenti centrali elettriche e il vostro settore energetico. Preferiremmo non doverlo fare”.
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