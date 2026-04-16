Pete Hegseth: “Pronti a colpire le centrali elettriche e l’industria energetica iraniana se ordinato”

AgenPress. Il blocco navale statunitense contro l’Iran è solo un esempio di comportamento “educato” durante il cessate il fuoco in corso e le forze statunitensi sono pronte a colpire le centrali elettriche e l’industria energetica iraniana se ordinato, ha dichiarato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth.

Affiancato da due dei più alti ufficiali militari statunitensi, Hegseth ha affermato che l’Iran deve fare scelte sagge in vista dei negoziati con gli Stati Uniti.