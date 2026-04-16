L’Iran condanna a morte la sua prima manifestante donna legata alle ultime proteste contro il regime

AgenPress. Secondo diverse organizzazioni per i diritti umani, l’Iran si appresta a giustiziare la sua prima manifestante donna legata alla rivolta del gennaio 2026 a Teheran.

Secondo il Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana e l’Agenzia di Stampa per i Diritti Umani, Bita Hemmati è stata condannata a morte insieme ad altri tre imputati, tra cui suo marito, Mohammadreza Majid-Asl, di 34 anni .

Anche gli amici della coppia, Behrouz Zamaninejad e Kourosh Zamaninejad, sono stati anch’essi condannati a morte, mentre un parente, Amir Hemmati, ha ricevuto una pena di cinque anni di reclusione.

Le sentenze rappresentano alcune delle più recenti decisioni in materia di pena capitale, nel contesto della più ampia repressione governativa delle proteste. Si stima che migliaia di manifestanti siano stati uccisi dall’inizio delle proteste quest’anno.

“Mohammadreza Majidi-Asl e Bita Hemmati sono una coppia residente a Teheran , e Amir Hemmati è un loro parente”. “Kourosh Zamaninejad e Behrouz Zamaninejad vivevano nello stesso condominio e i loro arresti sono avvenuti contemporaneamente.”

Non è stata ancora fissata una data per l’esecuzione.

Secondo quanto riportato da HRANA, il Tribunale rivoluzionario di Teheran avrebbe accusato gli imputati di molteplici reati, tra cui la minaccia alla sicurezza nazionale in relazione al “governo ostile degli Stati Uniti”.

Secondo le autorità federali, l’8 e il 9 gennaio gli imputati avrebbero utilizzato esplosivi e armi, lanciato oggetti come blocchi di cemento e materiale incendiario dai tetti, ferito le forze di sicurezza e svolto “attività di propaganda contro il regime” nel tentativo di minare la sicurezza .

Oltre alle condanne a morte, il tribunale ha anche ordinato il sequestro dei loro beni personali.

Gli attivisti per i diritti umani hanno inoltre espresso preoccupazione per il fatto che le confessioni degli imputati potrebbero essere state estorte con la forza, citando accuse di tortura e interrogatori.

Le organizzazioni, che chiedono la sospensione delle esecuzioni, hanno anche affermato la mancanza di prove specifiche che colleghino gli accusati ai presunti crimini e hanno sostenuto che Teheran stia cercando di intimidire la popolazione per prevenire future rivolte civili.