Trump afferma che Israele e il Libano hanno concordato un cessate il fuoco di 10 giorni

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha annunciato che i leader di Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco, mentre infuriavano gli scontri tra Israele e il gruppo militante Hezbollah, sostenuto dall’Iran.

In un post su Truth Social, ha affermato che il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Bibi Netanyahu “hanno concordato che, al fine di raggiungere la PACE tra i loro Paesi, inizieranno formalmente un CESSATE IL FUOCO di 10 giorni.

Ha affermato di aver “incaricato il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Rubio” di collaborare con i paesi per raggiungere “una pace duratura”.

Non c’è stata alcuna conferma immediata dell’accordo da parte di Israele o del Libano. Hezbollah, che è anche un potente partito politico in Libano, non ha partecipato ai negoziati. Un alto funzionario di Hezbollah ha dichiarato che “le discussioni sull’accordo sono in corso e i progressi sono legati alla posizione israeliana”.