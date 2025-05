Telemarketing: addio alle chiamate commerciali da finti numeri italiani

AGCOM IMPONE ALLE SOCIETA’ TELEFONICHE DI ADEGUARSI ENTRO TRE MESI. PER GLI INADEMPIENTI MULTE FINO A 1 MILIONE DI EURO

AgenPress. Addio al telemarketing selvaggio con finti numeri italiani. L’Agcom con la delibera n. 106/25/CONS ha infatti approvato il regolamento contro lo “spoofing” finalizzato a bloccare le chiamate provenienti dall’estero che utilizzano una numerazione nazionale per ingannare gli utenti.

In base al nuovo regolamento gli operatori telefonici dovranno adottare misure tecniche per impedire alla radice che i cittadini ricevano telefonate dall’estero provenienti da numeri che sembrano italiani – spiega il Codacons – Previsti due passaggi: entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento scatterà il blocco delle chiamate dall’estero con numeri di rete fissa, mentre entro sei mesi il blocco dovrà essere esteso anche alle chiamate da rete mobile. Previste multe fino a 1 milione di euro per gli operatori inadempienti.

“Si tratta di una misura da tempo chiesta e sollecitata dal Codacons, associazione capofila in Italia nella lotta al telemarketing aggressivo – spiega il presidente Gianluca Di Ascenzo – Una parte consistente delle telefonate commerciali ricevute dagli italiani arriva infatti oramai da operatori ubicati all’estero che, non essendo assoggettati alla normativa nazionale, operano nella piena illegalità, ingannando i cittadini attraverso finte numerazioni nazionali, sia fisse che mobili, che li rendono non individuabili e traggono in errore gli utenti”.