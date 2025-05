Telemarketing, Assocontact: bene Antitrust, ora legge contro abusi

AgenPress. “Esprimiamo piena soddisfazione per l’intervento dell’Antitrust contro le pratiche di telemarketing illegale. Un segnale forte e necessario per tutelare i consumatori e distinguere le aziende serie e rispettose delle regole da quelle che operano nell’illegalita’”, afferma Lelio Borgherese, Presidente di Assocontact, l’associazione nazionale dei Business Process Outsourcer e dei Call e Contact Center.

“Da tempo chiediamo interventi strutturali e lottiamo in prima linea per un settore trasparente e regolato: per questo abbiamo promosso e firmato sia il Codice di Condotta del Garante per la Privacy sia quello di AgCom, strumenti fondamentali per garantire la correttezza e tracciabilità dei contatti e rafforzare la tutela dei dati e dei diritti dei consumatori”, prosegue.

“Ora auspichiamo che il Parlamento approvi rapidamente la proposta di legge di riordino del nostro settore, a prima firma dell’On. Longi, con la quale si rafforzerebbero anche le indicazioni espresse da AgCom nei giorni scorsi in materia di lotta allo spoofing. È ora di dire basta a numeri camuffati, a offerte ingannevoli e a pratiche aggressive, che danneggiano cittadini e imprese oneste”, conclude.