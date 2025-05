Sudisti Italiani: “Il Napoli è campione d’Italia e si riscatta dal razzismo che ha subito e che subisce”

AgenPress. “Il Napoli ha vinto lo scudetto e da questa notte è la capitale italiana del calcio. Napoli è già l’eterna capitale italiana della cultura della bellezza, oltre ad essere la capitale del Sud del Mondo per l’inclusione e la solidarietà.

Napoli è una città che scopre di essere al centro del mondo e si riscatta, o meglio risponde al razzismo che ha subito e che subisce. E sì, perché ogni volta che i tifosi del Napoli vanno in trasferta a vedere giocare la propria squadra nelle città del Nord subiscono cori razzisti.

Il successo del Napoli deve essere interpretato in termini di parità ‘territoriale’, ossia il Sud è pari al Nord o, forse, è superiore e non solo in termini calcistici.

Napoli è trainante per tutto il Sud Italia e per i meridionali, i quali prendono coscienza e si spogliano della maldicenza di essere parassiti e terroni retrogradi. Il Sud Italia sta dimostrando di avere una marcia in più anche dal punto di vista sociale, economico, politico e, soprattutto, per quanto attiene alle risorse naturali. Il processo di riscatto è già avviato perché il Sud ha preso atto dei propri mezzi e delle proprie risorse e, soprattutto, non è più schiavo di una sottomissione politica ed economica, nonché razzistica da parte del Nord Italia.

Chiaramente questa rivoluzione non piace a chi, da più di un secolo, ritiene ‘terroni‘ e sottosviluppati i cittadini del Sud Italia. Forza Napoli e forza Sud!

Il processo di democratizzazione, ossia di parità territoriale, politica, sociale ed economica del nostro Paese, è ormai irrefrenabile”.

E’ quanto dichiara il Movimento Politico Sudisti Italiani.