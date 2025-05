Amministrative, Castellone (M5S): “Congratulazioni agli eletti. Adesso il referendum per dare segnale al governo”

AgenPress. “Congratulazioni a tutti i nuovi eletti, sindaci e consiglieri comunali. Grazie per il vostro impegno al servizio delle comunità e per il lavoro che farete. Gli amministratori locali sono le istituzioni più prossime ai cittadini e il loro ruolo è fondamentale.”

Così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) sui social.

“Grazie ai cittadini che sono andati a votare esercitando il diritto più sacro che c’è, perché solo partecipando si può contribuire al cambiamento. Il prossimo appuntamento referendario sarà fondamentale per dare un segnale a questo governo che sta smantellando la sanità pubblica per investire in armi e che si accanisce sui più deboli per agevolare i forti. Noi ci crediamo. Insieme possiamo fare grandi cose.”