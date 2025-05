Romano (NM) “Meloni preoccupata per voto Comunali? No, preoccupata per Ucraina e conflitto israelo-palestinese”

AgenPress. ‘Per il segretario del Pd Elly Schlein, il premier Giorgia Meloni farebbe bene a preoccuparsi per il risultato delle comunali. Sicuramente il voto in questa tornata sarà motivo di riflessione come da tradizione della coalizione del centrodestra che, ad oggi, mantiene unità e coesione, nel rispetto delle differenze.

La fiducia del Paese nei confronti di Giorgia Meloni e del suo governo è quanto mai stabile e, dal giorno delle elezioni si è addirittura consolidata. Sono certo che il premier sia preoccupato per la tracotanza di Putin e per la recrudescenza del conflitto israelo- palestinese, oltre che per la mediazione che sta portando avanti tra Ue e Trump. Per tutto il resto molto meno, dal momento che si sta attuando il programma approvato dagli italiani che ha dato importanti risultati su occupazione e crescita’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.