DL Sicurezza, Delmastro (FDI): Governo dalla parte della gente perbene

AgenPress. “Con l’approvazione definitiva in Senato del Decreto Sicurezza, il Governo Meloni conferma di essere dalla parte di chi rispetta le regole: i cittadini onesti, le fasce più vulnerabili e gli uomini e le donne in divisa.

Contrastiamo le occupazioni abusive, inaspriamo le pene per chi aggredisce le Forze dell’Ordine, introduciamo il reato di rivolta in carcere. Risposte ferme che riportano ordine dove per troppo tempo ha regnato l’abbandono.

Chi oggi lo contesta, evidentemente, ha fatto della tolleranza al degrado la propria bandiera.”

Lo dichiara Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.