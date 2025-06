Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Centrodestra rinnega Dio, no ad eutanasia”

AgenPress. In un goffo tentativo di compromesso, il centrodestra sul suicidio assistito, ha presentato un Disegno di Legge che sembra un banale tentativo di rincorrere consenso. In poche parole, a decidere sul suicidio assistito, la volontà di porre fine alla propria esistenza (leggasi eutanasia) sarà un giudice il quale dirà ai medici se porre fine o meno alla vita.

Il centrodestra, che almeno sulla carta afferma di ispirarsi ai valori cristiani, dimentica che il solo a decidere l’ora e il quando, è Dio e che la vita non è nostra proprietà, men che meno di un giudice terreno, ma del Giudice Supremo che è Dio.

Invece la politica tenta sempre più di sostituirsi a Dio con una visione pagana ed anche crudele, pronta a fuor fuori le fragilità. Una politica saggia, al contrario, non uccide, ma accompagna, consiglia e semmai potenzia una rete di psicologi del dolore e di aiuto alle famiglie dei malati. Una cosa è l’accanimento terapeutico che va contrastato e lo dico non solo da politico, ma da medico, ben altra l’ aiuto a farla finita per legge e con la decisione di un essere umano, fallibile come tutti”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Senatore Domenico Scilipoti Isgrò.