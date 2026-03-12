Dora Romano: un patrimonio di storia e talento nella fiction RAI “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”

AgenPress. La celebre attrice Dora Romano sarà parte della quinta stagione della fortunata fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, in onda dall’8 marzo su Rai 1 e Rai Play. Con la sua interpretazione della signora Filomena De Ruggeri, Romano porta in scena un personaggio cardine della narrazione, ricco di sfumature emotive e umanità: una donna del Sud forte, autentica e complessa che, nelle dinamiche familiari, regala al pubblico momenti di grande profondità e ironia.

Nata a Castellammare di Stabia (NA) nel 1955, Dora Romano è una delle attrici italiane più complete e versatili della sua generazione, con una carriera che abbraccia teatro, cinema e televisione. Diplomata alla prestigiosa Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman, ha consolidato nel tempo un bagaglio artistico di raro spessore che l’ha vista lavorare con grandi maestri dell’arte scenica e cimentarsi in ruoli di intensa umanità. Nel corso della sua lunga esperienza professionale, Romano si è distinta per capacità interpretativa in grado di attraversare epoche, generi e linguaggi.

Dal teatro classico e contemporaneo alla ribalta cinematografica internazionale, la sua presenza scenica è sempre contraddistinta da un’attenzione rigorosa alla costruzione psicologica dei personaggi, unita a un’eleganza naturale nel rendere credibili i sentimenti e le dinamiche relazionali più sottili. Il grande pubblico italiano l’ha conosciuta e apprezzata anche grazie a ruoli iconici in serie e film di rilievo: dalla maestra Oliviero ne L’amica geniale alle interpretazioni cinematografiche in opere di registi di calibro internazionale come Paolo e Vittorio Taviani (Il sole anche di notte, 1990) Tom Tykwer (Il profumo, 2006) Ferzan Ozpetek (La dea fortuna, 2019), Paolo Sorrentino (E’ stata la mano di Dio, 2021). Parti dove ha dimostrato la sua capacità di imprimere spessore emotivo a personaggi dalla forte valenza simbolica.

Nel 2022 è stata candidata al Nastro d’argento alla migliore attrice protagonista per la serie tv Bang Bang Baby di Michele Alhaique e l’anno successivo ha ricevuto numerosi premi per la sua interpretazione nel cortometraggio L’ultima festa di Matteo Damiani.

In Imma Tataranni, Dora Romano ritrova una dimensione narrativa fortemente organica con tutti i personaggi. La sua esperienza e la sua raffinatezza attoriale contribuiscono a dare ulteriore consistenza a una serie già consolidata e conferma una volta ancora la sua predisposizione a lavorare con rigore chirurgico, metodo e passione, offrendo al pubblico una performance che unisce humour, realismo e profondità psicologica — elementi che da sempre contraddistinguono la sua brillante carriera.

«Oggi porto sicuramente la maturità degli anni, derivata anche dallo studio e dalla consapevolezza delle mie potenzialità e dalla fascinazione che ogni personaggio mi provoca. Affronto ogni personaggio con lo stesso rigore e rispetto ed interpretando il personaggio di Filomena in Imma Tataranni ho cercato di non far risultare banale e scontata la figura della donna del sud, possessiva e “suocera” per antonomasia, che sfocia spesso nel facile pregiudizio e archetipo italiano.

Con il permesso e la guida del regista Francesco Amato ho dipinto il quadro con colori più profondi, ma allo stesso tempo divertenti. Francesco è davvero un grande regista e una persona speciale. Filomena De Ruggeri è una donna forte e fragile, come tutti gli esseri umani e forse questo l’ha resa nel tempo parte di una larga fetta delle comunità familiari.

Nei nuovi episodi troveremo una donna che, avendo attraversato tante fasi, anche dolorose, ha capito che ognuno deve essere padrone della propria vita e affrancarsi dal ruolo che le convenzioni, la società, le chiacchiere di paese impongono. E troverà un modo più maturo e consapevole del suo essere donna, moglie, madre e nonna….poi vedrete come.» dichiara Dora Romano.