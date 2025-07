Mario Adinolfi: “Ho portato l’Isola dei Famosi fuori dal trash”

AgenPress. “Mi sono messo alla prova in uno scontro con me stesso, ho fatto una fatica enorme, avevo in teoria diritto a un apporto calorico diverso dagli altri, ma non ho voluto. Credo di aver trasportato questo reality fuori dal trash.”

Così Mario Adinolfi, nella sua prima intervista dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, ai microfoni di Battitori Liberi, trasmissione in onda su Radio Cusano Campus, commentando la sua avventura e condividendo alcune riflessioni. “La lettura di questa edizione dell’Isola è il fallimento dei giovani, se penso che compriamo armi per difenderci mi chiedo chi li guiderà, se a questi ragazzi gli togli il cellulare sono finiti”, ha proseguito Adinolfi. “Secondo me se questo genere di televisione la usi per dire delle cose, diventa interessante, ma se diventa un contenitore inutile, il conduttore non ti ascolta, ti annoi come un pazzo. Il problema del sistema mediatico italiano è il conformismo.” Infine ha concluso: “La cosa che mi mancava di più era il sesso, devo dire che il bello di essere sposato con una bellissima donna…”