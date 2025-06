1° assemblea nazionale del movimento politico-culturale “Il Mondo al Contrario”

AgenPress. Si terrà sabato 7 giugno nell’hotel Esplanade a Viareggio la prima assemblea nazionale del movimento politico-culturale “Il Mondo al Contrario”. L’evento, riservato a delegati, membri del Direttivo, consiglieri e team leader, vedrà la partecipazione di oltre 110 rappresentanti provenienti da tutto il territorio nazionale. L’accesso alla sala sarà rigorosamente permesso agli iscritti in lista d’ingresso.

L’incontro rappresenta un momento cruciale per il consolidamento dell’organizzazione e per la definizione delle prossime iniziative in ambito politico e culturale. I lavori si concentreranno sullo sviluppo dell’associazione nei territori e sulla promozione del pensiero ispirato da Roberto Vannacci.

Una zona dedicata ai giornalisti sarà predisposta all’esterno della sala convegni. La presenza dei media sarà consentita esclusivamente nella mattinata secondo modalità e orari che saranno definiti direttamente dal Generale Roberto Vannacci.

La giornata si concluderà con gli interventi del presidente dell’associazione, Norberto De Angelis, e del generale, Roberto Vannacci, che prenderà la parola a chiusura dell’assemblea. A seguire, si terrà una cena conviviale con i partecipanti.