Referendum, Ceccardi (Lega): Consigliera Pd insulta milioni di cittadini che hanno scelto astensione

AgenPress. ‘Popolo di fasci e analfabeti’: con queste parole una consigliera comunale del PD di Certaldo, in provincia di Firenze, ha insultato via social milioni di italiani, colpevoli – a suo dire – di non essersi recati alle urne per votare ai referendum. Un commento gravissimo e inaccettabile, ancor più perché arriva da un’esponente delle istituzioni.

La decisione di non andare a votare, liberamente presa dalla grande maggioranza degli italiani, è una scelta legittima che merita rispetto, non disprezzo. Il Partito Democratico ha il dovere di dissociarsi pubblicamente da queste parole e di prendere provvedimenti: offendere chi non vota come si vorrebbe è pratica degna dei peggiori regimi, difendere la libertà di scelta è democrazia”.

Lo dichiara l’europarlamentare toscana della Lega Susanna Ceccardi.