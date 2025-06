Misiani: “Applausi dei commercialisti al governo? Paradossali. Nessuna proposta sulla sanità, solo propaganda fiscale”

AgenPress. “Rispetto profondamente il lavoro difficile dei commercialisti, ma è singolare vederli applaudire un governo che ha portato la pressione fiscale al livello più alto degli ultimi cinque anni. È un gesto un po’ contro natura, ma questi sono tempi particolari.”

Lo ha dichiarato il senatore del Partito Democratico Antonio Misiani, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, durante la trasmissione “Battitori Liberi”, per commentare i recenti sviluppi in tema di fisco e politica economica.

Il senatore ha poi affrontato il tema del possibile taglio dell’Irpef, sul quale si registrano divergenze interne alla maggioranza: “Forza Italia propone un taglio delle tasse tra i 28.000 e i 60.000 euro di reddito, la Lega l’ennesima rottamazione delle cartelle. Entrambe le misure costano, rispettivamente 5 miliardi e circa 3-4 miliardi di euro. Dove troveranno le coperture? Sono mesi che assistiamo a questo tira e molla. Il Ministro Giorgetti ha già riportato tutti con i piedi per terra, rimandando ogni intervento alla fine della legislatura: in pratica alle calende greche.”

Misiani ha sottolineato con forza la mancanza di attenzione per la sanità pubblica, alla luce dei dati preoccupanti diffusi oggi dalla Fondazione Gimbe: “Oggi sono stati pubblicati numeri drammatici sulle liste d’attesa. I cittadini sono costretti a pagare esami e visite specialistiche di tasca propria o ad attendere mesi. E nessuna forza di governo – né Fratelli d’Italia, né la Lega, né Forza Italia – propone di aumentare le risorse per il sistema sanitario. Invece bisognerebbe partire proprio dalla sanità: è il modo migliore per sostenere davvero il ceto medio. Un piccolo sgravio fiscale non risolve nulla se poi si devono pagare centinaia di euro per potersi curare.”

Il senatore PD ha infine criticato duramente la cultura delle continue rottamazioni fiscali:”Basta con le rottamazioni: non può essere questa la strategia fiscale del Paese. È una logica che premia l’elusione e penalizza chi paga regolarmente. Serve un approccio serio, responsabile e soprattutto equo.”