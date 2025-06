Friedrich Merz: Israele sta facendo il “lavoro sporco per tutti noi”

AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha espresso il suo sostegno alla campagna interventistica di Israele in Iran.

“Questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi. Anche noi siamo colpiti da questo regime”, ha dichiarato Merz in un’intervista all’emittente tedesca ZDF andata in onda ieri. Il regime iraniano ha portato “morte e distruzione nel mondo”, ha aggiunto.

“Nutro il massimo rispetto per il fatto che l’esercito e il governo israeliani abbiano avuto il coraggio di fare ciò”, ha affermato, aggiungendo che gli interventi militari potrebbero cessare se l’Iran negoziasse.