Delitto di Garlasco. Procura di Pavia: “Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi”

AgenPress. Svolta nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha modificato il capo d’imputazione nei confronti di Andrea Sempio, eliminando il riferimento al concorso con altri soggetti o con Alberto Stasi. Per i magistrati di Pavia, dunque, sarebbe stato il solo Sempio a uccidere Chiara Poggi.

La novità emerge dall’invito a comparire notificato al 38enne per l’interrogatorio fissato il 6 maggio alle ore 10 davanti ai pubblici ministeri che stanno conducendo la nuova indagine sull’omicidio della giovane, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco.

Nella precedente formulazione dell’accusa, Sempio era indagato per omicidio volontario “in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi”, l’ex fidanzato della vittima condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Ora, invece, la Procura avrebbe scelto di attribuire esclusivamente a lui la responsabilità del delitto.

Una decisione che potrebbe avere effetti anche sulla posizione di Alberto Stasi. Secondo quanto riportato, infatti, la Procura di Pavia sarebbe pronta a trasmettere gli atti alla Procura generale di Milano per sollecitare una richiesta di revisione del processo che portò alla condanna definitiva dell’allora studente della Bocconi.

Negli ultimi mesi gli investigatori hanno concentrato gli accertamenti su nuove consulenze genetiche, impronte e tracce biologiche raccolte sulla scena del crimine. Tra gli elementi ritenuti centrali ci sarebbero le analisi del DNA attribuito a Sempio e ulteriori verifiche scientifiche svolte nell’ambito del maxi incidente probatorio disposto dalla Procura.

Il caso Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua così a riscrivere scenari investigativi e giudiziari che sembravano ormai definitivi.