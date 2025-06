Israele conferma il lancio di nuovi missili dall’Iran

AgenPress. Le Forze di difesa israeliane hanno confermato che l’Iran ha lanciato missili verso Israele mentre il conflitto volge al sesto giorno.

“Poco fa, le sirene hanno iniziato a suonare in diverse zone di Israele in seguito all’individuazione di missili lanciati dall’Iran verso lo Stato di Israele”, ha affermato l’IDF in una nota.

Secondo l’ambasciatore Mike Huckabee, gli Stati Uniti stanno coordinando aerei e navi da crociera per portare i cittadini americani fuori da Israele.

Huckabee ha scritto in un post su X che chi vuole andarsene deve iscriversi al programma Smart Traveler Enrollment Program per essere avvisato degli aggiornamenti.