La Corea del Nord sta inviando 1.000 genieri per bonificare la regione di Kursk e 5.000 operai edili militari per ripristinare le infrastrutture

AgenPress. La Corea del Nord invierà migliaia di operai edili militari e sminatori per sostenere i lavori di ricostruzione nella regione russa di Kursk , ha dichiarato un alto funzionario russo, ultimo segnale di una crescente cooperazione tra le due nazioni.

La Corea del Nord ha già fornito migliaia di truppe da combattimento e un’enorme quantità di armi convenzionali per sostenere la guerra della Russia contro l’Ucraina. Ad aprile, Pyongyang e Mosca hanno dichiarato che i loro soldati hanno combattuto insieme per respingere un’incursione ucraina nella regione di confine russa di Kursk, sebbene l’Ucraina abbia insistito di avere ancora truppe presenti lì.

Secondo quanto riportato da Tass e RIA Novosti Mosca e Pyongyang hanno concordato di erigere monumenti commemorativi in ​​entrambi i Paesi in onore dei soldati nordcoreani caduti nei combattimenti nella regione di Kursk.

La Corea del Nord e la Russia non hanno mai rivelato quanti soldati nordcoreani siano stati inviati in Russia o quanti di loro siano stati uccisi. Tuttavia, secondo le stime di Corea del Sud, Stati Uniti e Ucraina, circa 15.000 soldati nordcoreani sono stati dispiegati in Russia. L’agenzia di spionaggio sudcoreana ha dichiarato ad aprile che circa 600 soldati nordcoreani sono morti sui fronti di battaglia tra Russia e Ucraina.

I legami sempre più profondi tra Corea del Nord e Russia hanno suscitato preoccupazioni tra gli Stati Uniti, la Corea del Sud e i loro partner, in quanto il presidente russo Vladimir Putin potrebbe a sua volta fornire a Kim tecnologie sofisticate di cui ha tanto bisogno, che potrebbero aiutarlo a far progredire i suoi programmi nucleari e missilistici.

I due Paesi, entrambi in conflitto con gli Stati Uniti e i loro alleati, si sono notevolmente avvicinati negli ultimi anni. Nel 2024, Kim e Putin hanno firmato uno storico trattato di difesa che obbliga ciascuna parte a fornire aiuto in caso di attacco.