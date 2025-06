Netanyahu: “L’Iran pagherà un ‘prezzo elevato’ dopo l’attacco all’ospedale”

AgenPress. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avvertito l’Iran che pagherà un “prezzo elevato” dopo che un missile iraniano ha colpito questa mattina l’ospedale Soroka, nel sud di Israele.

“Stamattina, i dittatori terroristi iraniani hanno lanciato missili contro l’ospedale Soroka di Beersheba e contro i civili nella parte centrale del Paese. Faremo pagare un prezzo altissimo ai tiranni di Teheran”.

Nel frattempo, il viceministro degli Esteri israeliano Sharon Haskel ha descritto l’attacco iraniano a Soroka come “deliberato” e “criminale”.

“L’Iran ha appena colpito l’ospedale Soroka di Beersheba con un missile balistico. Non una base militare. Un ospedale. È il principale centro medico per l’intera regione del Negev in Israele. Un obiettivo deliberato. Criminale. Politico. Il mondo deve reagire”.