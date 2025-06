Romano (NM): “Su riarmo retorica populista di Conte e M5S”

AgenPress. La retorica populista targata Giuseppe Conte vorrebbe convincere gli italiani del fatto che il riarmo sia lo strumento dei guerrafondai o di chi ha interesse al commercio di armi. Si tratta ovviamente di un argomento sciocco. Il desiderio di una pace duratura e durevole appartiene a tutti.

Gli appelli per il raggiungimento della pace non possono che essere condivisi come l’impegno a intensificare gli sforzi diplomatici e politici per un cessate il fuoco sia sul fronte russo-ucraino sia su quello mediorientale.

Resta il fatto che, sino a quando non si creeranno le premesse per una negoziazione definitiva, il tema della sicurezza dell’Unione europea resta più attuale che mai e che il potenziamento degli strumenti di difesa è una necessità politica e strategica. La sicurezza ha un costo come la libertà e la difesa degli strumenti democratici’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.