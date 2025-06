Castellone (M5S): “Attacco USA affievolisce speranze soluzione diplomatica”

AgenPress. “L’attacco di questa notte degli Stati Uniti all’Iran rappresenta un ulteriore pezzo della terza guerra mondiale.” così la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone su X. “Tutte le speranze per una soluzione diplomatica si stanno ormai affievolendo e il rischio di una catastrofe per il Medio Oriente e per il mondo intero diventa sempre più concreto.

E’ urgente che la comunità internazionale si mobiliti compatta per cercare di evitare il peggio. Italia e Europa prendano una posizione netta, in linea con il sentimento pacifista dei propri cittadini, e lavorino da subito per riportare la pace.”