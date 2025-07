Il presidente iraniano accusa Israele di aver tentato di assassinarlo

AgenPress. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha accusato Israele di aver tentato di assassinarlo, assicurando al contempo che Teheran è disposta a continuare a negoziare con Washington, nonostante gli attacchi aerei israeliani e americani contro gli impianti nucleari iraniani del mese scorso.

Il governo israeliano ha sostenuto che l’obiettivo era impedire alla Repubblica Islamica, nemico giurato dello Stato ebraico, di acquisire armi nucleari, una possibilità che considera una minaccia esistenziale. Teheran nega sempre di avere tali aspirazioni e insiste sul fatto che è suo diritto avere un programma nucleare civile, soprattutto per la produzione di energia.

In un’intervista rilasciata ai media americani Pezheskian ha accusato Israele di aver tentato di assassinarlo, senza specificare esattamente quando. “Ci hanno provato, sì. Ma hanno fallito”, ha sottolineato. “Ero in riunione hanno cercato di bombardare la zona in cui si stava svolgendo l’incontro”.