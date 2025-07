Maltempo nel Nord Italia: oltre 250 interventi dei Vigili del fuoco

AgenPress. Dalla tarda serata di ieri intense piogge hanno investito gran parte della Lombardia, in particolare le province di Bergamo, Como e Varese: sono stati oltre 200 gli interventi effettuati finora dai vigili del fuoco, soprattutto per allagamenti, danni d’acqua e la rimozione di alberi pericolanti. Per fortuna, la situazione meteo è in miglioramento.

Notte impegnativa anche per i vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia che, tra le ore 20 di ieri sera e le 7 di questa mattina, hanno portato a termine con successo più di 50 di interventi tecnici di soccorso per il maltempo che ha interessato le province di Udine e Pordenone.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, una tromba d’aria ha investito il perugino, soprattutto alcune aree del comune di Gualdo Cattaneo: le squadre di Vigili del fuoco sono intervenute principalmente per la rimozione di alberi caduti, di pali e cartelloni divelti dal vento e per sistemare i danni alle coperture degli edifici: in totale sono stati 60 gli interventi effettuati. Le operazioni di soccorso tuttavia sono ancora in corso e proseguiranno per tutta la giornata per garantire la messa in sicurezza delle zone colpite e ripristinare le normali condizioni di viabilità e sicurezza.