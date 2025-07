Terracina, crolla il tetto di un ristorante stellato: muore la sommelier 31enne

AgenPress. Una tragedia ha scosso la cittadina di Terracina ieri sera, quando intorno alle 22:00 è crollato parte del tetto del ristorante Essenza, locale stellato situato in centro. Nell’immediato crollo ha perso la vita Mara Severin, 31 anni, sommelier di professione, originaria di Sabaudia, rimasta coinvolta dalle macerie mentre guidava il servizio in sala.

Il cedimento si è verificato in due fasi, con un boato che ha colpito la sala centrale dove alcune persone erano all’esterno, ma la maggior parte si trovava all’interno.

Immediati i soccorsi di vigili del fuoco, carabinieri, polizia e 118, intervenuti per estrarre i feriti dalle macerie. In totale le persone coinvolte sono state una decina, tra clienti e personale. Tre sono in gravi condizioni e ricoverate in prognosi riservata all’ospedale “Fiorini” di Terracina.

Mara Severin, da oltre dieci anni al ristorante Essenza alle dipendenze dello chef Simone Nardini, era nota per l’eleganza, la professionalità e la passione per il vino. Testimonianze di colleghi e amici la descrivono come “sorridente, serena, competente” . Estratta viva e rianimata sul posto, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi.

La Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale per consentire accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli ingegneri e i vigili del fuoco per verificare la stabilità della struttura. Tra le cause plausibili del crollo viene valutata la persistenza del forte vento, accompagnato da un’allerta meteo gialla nella notte, benché non fosse in atto una pioggia intensa.

Il ristorante Essenza era riconosciuto come uno dei punti di riferimento dell’alta gastronomia locale, insignito di una stella Michelin.