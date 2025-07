Trump: “Dovremmo inviare più armi all’Ucraina. Devono essere in grado di difendersi”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante l’incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato: “Dovremmo inviare più armi all’Ucraina, soprattutto difensive”. “Dobbiamo farlo. Devono essere in grado di difendersi”.

Ha ribadito che l’Ucraina è stata colpita “molto duramente” dalla Russia e ha espresso ancora una volta il suo “scontento” nei confronti del presidente russo Vladimir Putin.

In un comunicato stampa emesso dopo la promessa del presidente Trump, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha confermato che avrebbe inviato “ulteriori armi difensive” all’esercito ucraino. Il Dipartimento non ha fornito dettagli sul tipo di equipaggiamento militare che sarà messo a disposizione delle forze di Kiev. Tuttavia l’Ucraina sta facendo pressioni sugli Stati Uniti affinché forniscano missili antiaerei in particolare Patriot.