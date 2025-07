Zelensky sostituirà l’ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti

AgenPress. Secondo quanto riportato oggi dal Financial Times, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accettato di sostituire l’ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti, Oksana Markarova.

Secondo il quotidiano britannico l’Ucraina in accordo con gli Stati Uniti stanno avendo colloqui per scegliere il successore, che dovrà essere approvato da entrambi i Paesi.

Markarova, ambasciatrice a Washington dal 2021, è stata criticata da alcuni repubblicani per i suoi legami troppo stretti con il Partito Democratico.

La sua sostituzione potrebbe essere un tentativo da parte di Zelensky di ingraziarsi Trump in un momento delicato per l’Ucraina. La scorsa settimana, Washington non ha ancora approvato le forniture di armi, mentre la Russia continua a lanciare attacchi missilistici.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Zelensky prevede di annunciare la sostituzione di Markarova la prossima settimana nell’ambito di un più ampio rimpasto di governo.