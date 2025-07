Romano (NM): “Bene prudenza Meloni su dazi Usa. No linea dura di Macron”

AgenPress. ‘Non ha alcun senso l’atteggiamento di Macron che prospetta vendette e contromisure ad hoc contro Trump sui dazi annunciati al 30%. Per proteggere le nostre imprese e il sistema produttivo europeo occorre non solo una risposta univoca da Bruxelles ma anche promuovere un negoziato e portarlo avanti sino in fondo. Una guerra commerciale tra i paesi della Ue sarebbe miope e autodistruttiva e lo stesso vale per un muro contro muro nei confronti di Washington.

Questo non vuol dire che la Ue debba subire impunemente i diktat di Trump. Assolutamente no. Vuol dire percorrere tutte le strade del dialogo e della cooperazione, sin dove e’ possibile’.

On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.