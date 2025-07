Conte: “Nuovo record di utili per le banche mentre c’è il record di poveri in Italia”

AgenPress. Alle banche il Governo Meloni ha azzerato una tassa sugli extraprofitti mentre taglia le misure contro la povertà, le agevolazioni sui mutui per i giovani, aumenta l’Iva sui prodotti per i bambini, non trova 6 milioni per le mammografie. Secondo l’analisi di Fabi nel 2024 le banche italiane hanno guadagnato 46,5 miliardi, quasi 6 miliardi in più rispetto al 2023. Addirittura +183% rispetto al 2021.