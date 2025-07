AgenPress. L’Università Campus Bio-Medico di Roma consolida la propria posizione tra le eccellenze accademiche italiane, confermandosi terza tra gli atenei non statali di piccole dimensioni (fino a 5.000 iscritti) nella Classifica CENSIS 2025/2026.

Con un punteggio complessivo di 86,8, in crescita rispetto all’86,6 dell’anno precedente, l’Ateneo rafforza il proprio profilo per qualità dei servizi, attrattività e solidità dell’offerta formativa. Un miglioramento apparentemente lieve, ma che assume particolare significato in un quadro macroeconomico complesso del sistema universitario nazionale. Il risultato, infatti, riflette un percorso strategico e coerente che ha portato l’UCBM a realizzare una serie di interventi strutturali e innovativi, già pienamente operativi e in grado di incidere concretamente sulla vita accademica.

Innovazione, benessere e spazi di apprendimento: un eccellente modello universitario

Tra i progetti più significativi spicca il Simulation Center, inaugurato nell’ottobre 2024 all’interno dell’edificio CU.BO – Cultural Box, oggi uno dei centri di simulazione clinica e tecnica più avanzati in ambito universitario nazionale. Esteso su oltre 400 m², progettato secondo criteri di sostenibilità, il centro è dotato di sei sale di simulazione, due sale debriefing e una regia tecnica centralizzata, offrendo agli studenti un’esperienza formativa immersiva e ad alta intensità. Il CU.BO rappresenta il cuore pulsante del nuovo modello educativo dell’Ateneo: uno spazio modulare, interdisciplinare e sostenibile, concepito come forum for learning, dove architettura, natura e tecnologie dialogano per favorire il pensiero critico, la contaminazione culturale e la crescita personale. Un luogo progettato anche per ospitare grandi eventi internazionali come l’EmTech, segnando l’apertura dell’UCBM verso il panorama globale.

All’interno di questa visione integrata, l’Ateneo ha attivato anche Proben, un servizio di supporto psicologico per il benessere degli studenti, che integra il percorso formativo con un accompagnamento mirato alla sfera emotiva e relazionale, rafforzando l’idea di una formazione che mette davvero lo studente al centro.

Investimenti come questi – già pienamente attuati – disegnano un’identità universitaria chiara e ambiziosa, capace di coniugare eccellenza accademica e cura della persona.

Una trasformazione profonda che, pur non emergendo ancora completamente nei risultati attuali della classifica, mantiene l’UCBM stabilmente sul podio e la posiziona oggi nella condizione ideale per un significativo salto di qualità già nella prossima edizione CENSIS 2026/2027.

Premiata anche la qualità della didattica

L’Ateneo si distingue a livello nazionale tra le università non statali, confermandosi stabilmente sul podio nella maggior parte delle graduatorie relative ai corsi di laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico.

Questo riconoscimento trasversale premia la solidità e l’eccellenza dell’offerta formativa nei settori della salute, dell’ingegneria industriale, delle scienze della vita e dell’area scientifica, valutata attraverso indicatori oggettivi quali la progressione di carriera e i rapporti internazionali.

In particolare, l’Università Campus Bio-Medico si distingue per gli ottimi risultati ottenuti in termini di tasso di persistenza tra il primo e il secondo anno, quota di iscritti regolari e percentuale di laureati in corso, elementi che testimoniano un percorso accademico ben strutturato, efficace e centrato sulla persona.

Sul fronte internazionale, la qualità della didattica è ulteriormente valorizzata da una crescente mobilità in uscita degli studenti, che usufruiscono di programmi di studio all’estero finanziati, tra cui Erasmus, e da una costante attrattività nei confronti degli studenti stranieri. Questi fattori contribuiscono a offrire un’esperienza formativa completa, innovativa e proiettata oltre i confini nazionali.

L’Università Campus Bio-Medico di Roma si conferma così un punto di riferimento solido e distintivo per studenti e famiglie, capace di unire rigore scientifico, innovazione metodologica e centralità della persona, nel segno di una missione educativa orientata allo sviluppo integrale dell’uomo e al progresso della società.