Cuzzupi (UGL Scuola): “Per una scuola moderna indispensabili stabilizzazioni e semplificazione!”

AgenPress. “Si è da poco concluso l’anno scolastico e già si è proiettati al prossimo. Ci riferiamo alle varie graduatorie, ai bandi, ai diversi concorsi cui far riferimento e a quanto il Ministro ha reso noto in merito a importanti decisioni assunte in questi giorni: l’estensione definitiva della tutela assicurativa per docenti e alunni e l’assunzione di oltre 54.000 docenti dei quali oltre 13.000 sul sostegno e poco più di 6.000 per quelli di religione. Nel complesso appare chiaro come la l’Istituzione Scuola sia un congegno complesso sul quale, considerando le varie criticità, occorre comunque intervenire in maniera strutturale, coraggiosa e determinata”.

Le parole di Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Scuola e componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, aprono uno spaccato importante per il futuro della Scuola nel nostro Paese.

“Il lavoro che il Ministro Valditara sta portando avanti è senza dubbio di sostanziale valore. Ma è innegabile che il comparto Scuola, causa le innumerevoli “pezze” messe a seconda degli interessi di parte nel corso degli anni precedenti, soffra di farraginosi meccanismi e procedure eccessivamente articolate spesso foriere di confusione.

Il tema delle stabilizzazioni, ad esempio, è fondamentale per i docenti ma anche per il personale ATA. Così come risultano imbarazzanti le anomalie determinate da algoritmi delegati all’assegnazione delle cattedre. Ogni istituto – continua Cuzzupi – è una struttura che, dovendo gestire interessi didattici, degli alunni e delle famiglie, ha necessità di un’adeguata funzionalità, essenziale alla continuità didattica e amministrativa. Siamo di fronte a urgenze non procrastinabili. Le stesse buone iniziative spesso perdono consistenza per colpa di una macchina amministrativa ossidata e caotica.

Per tali motivi riteniamo sia venuto il momento, pur senza fermare i processi in corso, d’assumersi la responsabilità di determinare una decisa semplificazione del sistema attraverso l’analisi e la definizione degli obiettivi da raggiungere. Semplificazione che non vuol dire banalizzazione o superficialità, bensì rendere lineari, semplici e trasparenti i processi dovuti”.

Il Segretario Nazionale continua nella sua disamina: “Al punto in cui siamo riteniamo sia necessario avere l’ardire di fotografare lo stato delle cose e metterlo in discussione. Occorre puntare a realizzare, per quanto possibile, un sistema tale da determinare una concreta risposta alle esigenze. Lo abbiamo visto con Agenda Sud: l’organismo, una volta determinate linee precise, reagisce in maniera positiva adattandosi a quanto proposto se funzionale al proprio miglioramento.

Da qui l’invito al Ministro Valditara di farsi promotore a settembre di un confronto pubblico su tali temi dove siano coinvolti forze sociali e politiche, operatori e realtà locali per definire tutti insieme il percorso da seguire. È il nostro domani la posta in gioco. Il futuro del Paese”.