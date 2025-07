Nordio: “Piccirillo contro Procura Generale e Corte d’Appello, ma per loro nessuna tutela”

AgenPress. “Sul dottor Raffaele Piccirillo, magistrato in servizio in un ufficio di altissima responsabilità, rilevo ancora una volta che si è pronunciato nel merito di un giudizio in corso davanti al tribunale dei ministri, dove io sono indagato.

Inoltre si è espresso in termini critici nei confronti della Procura Generale di Roma e della stessa Corte d’Appello. Non mi risulta che a tutela di questi magistrati sia stata aperta una pratica”, così il Ministro della Giustizia Carlo Nordio a commento dell’apertura di una pratica a tutela di Raffaele Piccirillo da parte del Csm.