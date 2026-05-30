Un test genomico potrebbe risparmiare la chemioterapia a milioni di pazienti affette da cancro al seno

AgenPress. Secondo i risultati di una sperimentazione che potrebbe rivoluzionare le linee guida sanitarie a livello mondiale, milioni di donne affette da tumore al seno potrebbero evitare la chemioterapia grazie a un test genomico innovativo.

Il trattamento del cancro al seno, la forma più diffusa al mondo di questa malattia, prevede un intervento chirurgico per rimuovere i tumori. La chemioterapia viene solitamente raccomandata quando i medici ritengono che vi sia un rischio di recidiva.

Ma gli effetti collaterali tossici della chemioterapia, che possono includere perdita di capelli, eruzioni cutanee, nausea, insonnia e affaticamento, sono fisicamente ed emotivamente estenuanti per le pazienti. Alcune donne possono trovarsi ad affrontare conseguenze che cambiano la vita, come infertilità, deficit cognitivi o menopausa precoce.

Per decenni, i pazienti hanno avuto poche alternative. Ora gli scienziati hanno sviluppato un test genomico in grado di individuare chi ha bisogno della chemioterapia e chi no. Questa innovazione permette ai medici di determinare quali pazienti possono evitarla in sicurezza, aprendo la strada a una nuova era della medicina personalizzata.

I risultati di una sperimentazione internazionale sul test suggeriscono che milioni di donne potrebbero evitare in sicurezza la chemioterapia, risparmiandosi gli effetti collaterali senza aumentare il rischio di recidiva del tumore. I risultati saranno presentati sabato a Chicago in occasione del più grande congresso mondiale sul cancro, l’incontro annuale dell’American Society of Clinical Oncology.

Lo studio Optima, condotto dall’University College di Londra, ha seguito oltre 4.000 pazienti con diagnosi recente di tumore al seno nel Regno Unito, Norvegia, Svezia, Australia, Nuova Zelanda e Thailandia. Ha rilevato che le pazienti con un punteggio basso nel test genomico potevano essere trattate in sicurezza con la sola terapia ormonale.

Il professor Rob Stein, responsabile principale dello studio e professore di oncologia mammaria presso l’UCL, ha dichiarato: “Optima affronta una sfida di lunga data nella cura del tumore al seno: identificare chi trae realmente beneficio dalla chemioterapia e chi no. I nostri risultati dimostrano che molte pazienti possono evitare la chemioterapia in tutta sicurezza, senza compromettere i risultati della terapia.”

“Questi risultati rappresentano un passo importante e significativo verso trattamenti più personalizzati. Lo studio ha utilizzato con successo la biologia del tumore per guidare le decisioni, anziché basarsi esclusivamente sulle caratteristiche cliniche tradizionali.

“Per i pazienti, questo significa che molti potranno essere risparmiati dal peso fisico ed emotivo della chemioterapia e dai suoi potenziali effetti collaterali a lungo termine. Per i sistemi sanitari, rappresenta un utilizzo delle risorse più efficiente e basato su dati concreti.”

Il test Prosigna, prodotto dall’azienda diagnostica globale Veracyte, analizza l’attività di 50 geni nel tessuto tumorale. Determina il sottotipo molecolare e fornisce un punteggio che indica il rischio di recidiva del tumore al seno nei successivi dieci anni, aiutando i medici a decidere se la chemioterapia sia opportuna o meno.

Lo studio randomizzato ha coinvolto 4.429 pazienti di età pari o superiore a 40 anni affette da carcinoma mammario ormono-positivo. Questa è la forma più comune di carcinoma mammario, che rappresenta fino all’80% dei casi a livello globale.

I partecipanti sono stati assegnati a uno dei due gruppi di trattamento. Nel gruppo di trattamento standard, i pazienti hanno ricevuto chemioterapia seguita da terapia ormonale. Nel secondo gruppo, i tumori dei pazienti sono stati analizzati mediante test genomico.

I pazienti con un punteggio elevato hanno ricevuto chemioterapia e terapia ormonale. Quelli con un punteggio basso sono stati trattati solo con terapia ormonale. La radioterapia e gli altri trattamenti sono stati somministrati come di consueto a entrambi i gruppi.

Nel secondo gruppo, i risultati hanno mostrato esiti estremamente simili sia con che senza chemioterapia. Cinque anni dopo il trattamento, il 95% delle pazienti sottoposte a chemioterapia e terapia ormonale era ancora in vita e libera da recidive di tumore al seno, mentre il 94% di coloro che non avevano effettuato la chemioterapia era anch’esso in vita e libero da recidive.

I risultati suggeriscono che per coloro che hanno ottenuto punteggi bassi nei test, la chemioterapia ha offerto pochi o nessun beneficio aggiuntivo, il che significa che i pazienti potrebbero evitarla in tutta sicurezza, così come i suoi effetti collaterali.

Il professor Iain MacPherson, co-responsabile dello studio e professore di oncologia mammaria all’Università di Glasgow, ha dichiarato: “Optima fornisce prove solide e rivoluzionarie che dimostrano come sia possibile ridurre in modo sicuro l’uso della chemioterapia per molte pazienti affette da tumore al seno ormono-sensibile.

“Questi risultati rappresentano un importante passo avanti nell’erogazione di cure più personalizzate e precise, garantendo che le decisioni terapeutiche siano guidate da ciò che migliorerà realmente gli esiti per i pazienti, evitando al contempo tossicità non necessarie. Il potenziale impatto sia per i pazienti che per i servizi sanitari è considerevole.”