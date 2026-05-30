L’ONU aggiunge Israele e Russia alla lista nera per la violenza sessuale nei conflitti

AgenPress. Le Nazioni Unite hanno inserito Israele e Russia in una lista nera per la violenza sessuale nei conflitti, citando gli abusi commessi dalle forze di sicurezza, tra cui lo stupro di detenuti di sesso maschile.

Le Nazioni Unite hanno verificato abusi sessuali su 31 palestinesi, tra uomini, donne e bambini, provenienti dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania occupata, tra il 2023 e il 2025. Gli attacchi israeliani includevano ripetuti stupri di gruppo e l’uso della violenza sessuale come forma di tortura, si legge nel rapporto.

Tra le altre violazioni figurano stupro con oggetti, tentato stupro, aggressioni ai genitali, sparatorie mirate ai genitali, toccamenti al seno e ai genitali, nudità forzata e minacce di stupro.

Questi casi erano “indicativi di episodi e modelli ricorrenti” piuttosto che una sintesi esaustiva della violenza sessuale legata al conflitto e perpetrata da israeliani, a causa delle restrizioni imposte agli investigatori delle Nazioni Unite.

Israele ha impedito agli esperti delle Nazioni Unite di accedere ai centri di detenzione, ha bloccato i viaggi a Gaza e ha minacciato i detenuti palestinesi qualora denunciassero abusi dopo il loro rilascio.

Secondo le Nazioni Unite, la Russia ha anche ostacolato le indagini sulla violenza sessuale “sistemica” contro gli ucraini, impedendo agli osservatori di accedere ai prigionieri di guerra e ai civili detenuti.

Nonostante queste difficoltà, gli investigatori hanno verificato 310 casi di abusi sessuali in Russia, tra cui stupri e stupri di gruppo, mutilazioni genitali e applicazione di scosse elettriche ai genitali. La maggior parte delle vittime erano uomini , ma anche 26 donne e quattro ragazze hanno subito abusi.

Secondo quanto precedentemente accertato dalle Nazioni Unite , la Russia ha impiegato sistematicamente torture sessuali contro gli ucraini, sia civili che prigionieri di guerra, in “quasi tutti” i centri di detenzione .

Secondo il rapporto, in due terzi dei casi le forze russe hanno utilizzato molteplici forme di violenza sessuale e più della metà delle sopravvissute ha subito ripetuti abusi sessuali. La maggior parte è stata intervistata in territorio controllato dall’Ucraina dopo il rilascio.