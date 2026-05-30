Un giudice ordina la rimozione del nome di Trump dall’edificio del Kennedy Center

AgenPress. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato la chiusura del Kennedy Center per lavori di ristrutturazione da parte dell’amministrazione Trump e ha ordinato la rimozione del nome del presidente Donald Trump dall’edificio e dal suo sito web.

Il giudice distrettuale statunitense Christopher Cooper ha stabilito che il consiglio di amministrazione, scelto personalmente da Trump, non aveva l’autorità di rinominare la struttura di propria iniziativa.

“Lo statuto del Kennedy Center stabilisce in modo inequivocabile che il Centro deve essere intitolato al Presidente Kennedy e non può assumere alcun altro nome ufficiale o essere utilizzato come monumento pubblico sulla base di una decisione unilaterale del Consiglio di amministrazione”, ha scritto il giudice nella sua sentenza. “Il Congresso ha dato il nome al Kennedy Center e solo il Congresso può cambiarlo”.

Trump ha criticato duramente la sentenza in un lungo post su Truth Social e ha suggerito che per il momento si sarebbe dissociato dall’istituzione di cui si era autoproclamato presidente l’anno scorso.

“Non posso essere coinvolto in una situazione in cui il pericolo per il pubblico può prosperare alla luce del sole. A meno che non sia libero di fare ciò che so fare meglio di chiunque altro, ovvero riportare questa istituzione al suo antico splendore, fisicamente, finanziariamente e artisticamente, non ho alcun interesse a proseguire quello che potrebbe rivelarsi un viaggio senza speranza verso il ‘NEVER NEVER LAND’”, ha scritto Trump.

«L’etichetta “Trump Kennedy Center” aggiunge un nome completamente nuovo alla denominazione ufficiale del Centro e relega il nome del Presidente Kennedy al secondo posto. Se questo non è un cambio di nome, cos’è?» ha affermato il giudice, sottolineando che la scritta sull’edificio «recita letteralmente: “The Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts”».

Secondo il giudice questi cambiamenti “riflettono ben più di un semplice soprannome innocuo” e ha emesso un ordine che concede all’amministrazione 14 giorni di tempo per rimuovere il nome di Trump dall’edificio e dal sito web del centro.