La Francia indagherà sul trattamento riservato da Israele ai membri della flottiglia

AgenPress. La Francia ha chiesto al proprio procuratore generale di indagare sul trattamento riservato ai cittadini francesi che sono stati arrestati da Israele dopo aver partecipato a una flottiglia diretta a Gaza, ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot.

«Sulla base di una relazione che ho richiesto al nostro Console Generale in Turchia, il quale mi ha informato di violenze sessuali, esposizione al freddo, percosse e ripetute umiliazioni di cittadini francesi, tutti questi atti potrebbero costituire reati», ha dichiarato Barrot alla radio France Inter. Ha aggiunto di aver deciso «di deferire la questione alla procura».

La vicenda segue le accuse mosse dagli organizzatori di una flottiglia fermata la scorsa settimana mentre tentava di superare il blocco israeliano della Striscia di Gaza per consegnare aiuti simbolici all’enclave, i quali hanno affermato che i membri dell’equipaggio, poi rilasciati, sarebbero stati vittime di abusi, tra cui violenze sessuali, un’accusa che l’esercito israeliano ha respinto.

Il ministro della sicurezza nazionale israeliano di estrema destra, Itamar Ben-Gvir, ha scatenato un’ondata di indignazione globale all’inizio di questo mese dopo aver diffuso un video in cui lo si vede schernire gli attivisti della flottiglia arrestati. Nel filmato, i membri della flottiglia appaiono con le mani legate dietro la schiena, inginocchiati con la testa a terra, e uno di loro viene spinto a terra dal personale di sicurezza dopo aver gridato “Palestina libera”.