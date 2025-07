Istat: sale la fiducia dei consumatori. Unc: dati altalenanti! Effetto vacanze!

AgenPress. Secondo i dati Istat resi noti oggi, a luglio sale la fiducia dei consumatori da 96,1 a 97,2

“Dati altalenanti! Dopo il crollo di aprile, il rimbalzo di maggio, il calo di giugno, a luglio si assiste a un nuovo cambio di rotta in territorio positivo. Un rialzo, però, consueto, dovuto all’effetto vacanze. La voglia di ferie degli italiani e il loro imminente arrivo ha sempre contribuito, infatti, a sostenere l’ottimismo degli italiani. Di solito, però, si tratta di un dato effimero, destinato a sfumare con il rientro dalla villeggiatura” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando il dato Istat sulla fiducia di luglio.

“Inoltre, se è positivo che migliorano le attese sulla situazione economica della famiglia, quelle dell’Italia precipitano da -37,9 a -45,7, ben 7,8 punti percentuali in meno. Insomma, gli italiani non si attendono un futuro roseo per il nostro Paese” conclude Dona.