Meloni: “Riconoscere lo Stato di Palestina, senza che esista, può ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo”

AgenPress. Riferendosi alla decisione della Francia di riconoscere lo Stato di Palestina, Giorgia Meloni ha dichiarato: “L’ho detto al Parlamento, all’Autorità Nazionale Palestinese e a Macron. Credo che riconoscere lo Stato di Palestina, senza che esista, può addirittura ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo”.

“Quando si riconosce sulla carta qualcosa che non esiste, il problema rischia di apparire risolto, quando non lo è. Per questo motivo, essendo assolutamente favorevole a uno Stato palestinese, non sono favorevole al suo riconoscimento prima del processo di formazione”, ha aggiunto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.