Ursula von der Leyen incontrerà Donald Trump in Scozia

AgenPress. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che domenica incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Scozia per discutere delle relazioni commerciali tra Washington e Bruxelles.

“Dopo una proficua telefonata con il Presidente degli Stati Uniti, abbiamo concordato di incontrarci domenica in Scozia per discutere delle relazioni commerciali transatlantiche e di come possiamo mantenerle forti”, ha affermato in un post sulla piattaforma X.

Trump aveva dichiarato in precedenza che le probabilità di raggiungere un accordo commerciale con l’UE erano del 50% o meno, sostenendo che Bruxelles era “molto desiderosa” di raggiungere un accordo.

Giovedì la Commissione europea ha commentato che una soluzione con gli Stati Uniti è possibile, nonostante gli stati membri dell’UE abbiano già votato e approvato tariffe di ritorsione per un valore di 93 miliardi di euro sui prodotti americani, nel caso in cui i colloqui fallissero.