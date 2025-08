Fine vita: Rojc (Pd), Governo ha presentato testo divisivo

AgenPress. “Riuscire a trovare un testo condiviso in commissione al Senato dovrebbe essere un obiettivo per tutte le forze politiche, purtroppo il Governo non ha aiutato presentando un disegno di legge molto divisivo. Il Partito democratico ha presentato le sue proposte e con quelle lavoreremo in modo costruttivo.

Non faremo mai questioni di ideologia sul tema delicatissimo del fine vita perché prima di tutto dobbiamo assicurare diritti e rispondere a un sentire condiviso dei cittadini”.

Lo ha affermato oggi a Trieste la senatrice Tatjana Rojc (Pd), a margine di una conferenza stampa, dopo che Martina Oppelli, la donna affetta da sclerosi multipla da venti anni, ha avuto accesso al suicidio medicalmente assistito.