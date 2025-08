Scudo penale, massima collaborazione tra Salute e Giustizia

AgenPress. Il Ministero della Salute e il Ministero della Giustizia smentiscono in maniera categorica le ricostruzioni giornalistiche su tensioni tra il Ministro Schillaci e il Ministro Nordio sul rinvio dello scudo penale per i medici.

In un clima di massima collaborazione si individuerà in tempi brevi la soluzione migliore per garantire al personale sanitario di operare con serenità. È alta la consapevolezza dell’importanza e necessità di attuare lo scudo penale nel nostro ordinamento, in linea con quanto avviene in altre parti del mondo.