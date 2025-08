Renzi: “Meloni governa… solo su Instagram”

AgenPress. Giorgia Meloni non governa. L’hanno prosciolta, infatti, perché non ha seguito lei la vicenda. Noi abbiamo una Premier che non segue un dossier ma lascia fare tutto a Mantovano e alla sua fiamma magica. Chiamano Giorgia quando serve una photo opportunity, quando hanno bisogno di un reel efficace, quando serve parlare in pubblico. Per il resto lei fa la bella statuina limitandosi a venire bene in foto.

Non so se ciò che hanno fatto i ministri è reato. So che ciò che ha detto il ministro Nordio è falso.

Con Delmastro sottosegretario e la Bartolozzi capo di gabinetto il Ministero della Giustizia è diventato il Ministero dell’ingiustizia.

I magistrati stanno sabotando il Governo, dice la Meloni. Vero. Solo che bisogna fare i nomi: i magistrati che stanno sabotando il governo sono Mantovano, Nordio, Bartolozzi. Tutti membri – a vario titolo – dell’Esecutivo.