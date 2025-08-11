Anthony Albanese: “L’Australia entro pochi giorni riconoscerà lo Stato di Palestina”

AgenPress. Il governo australiano si sta preparando ad annunciare la sua intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina, probabilmente già oggi, seguendo annunci simili fatti di recente da Francia, Gran Bretagna e Canada

Il primo ministro Anthony Albanese dovrebbe fare l’annuncio dopo la riunione del gabinetto di oggi, lo stesso giorno o entro pochi giorni.

A luglio, Francia e Canada hanno annunciato l’intenzione di riconoscere uno Stato palestinese. La Gran Bretagna ha dichiarato che avrebbe seguito l’esempio se Israele non avesse affrontato la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza e raggiunto un cessate il fuoco.

Il governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che respinge la soluzione dei due stati, ha condannato queste decisioni, affermando che “premiano” Hamas, il movimento islamista palestinese che governa l’enclave.

Netanyahu ha affermato che la maggior parte dei cittadini israeliani è contraria alla creazione di uno Stato palestinese, che secondo lui porterebbe alla guerra e non alla pace, mentre allo stesso tempo decine di migliaia di cittadini hanno riempito le strade di Tel Aviv per esprimere la loro opposizione al suo piano di intensificare la guerra che comprende anche l’occupazione di Gaza .

Il leader australiano Albanese è favorevole alla soluzione dei due Stati. Il suo governo di centro-sinistra afferma di sostenere il diritto di Israele a esistere e a essere sicuro all’interno dei suoi confini, ma anche i palestinesi hanno diritto all’autodeterminazione e a un proprio Stato. “È una questione di quando, non di se”, ha dichiarato il primo ministro ricordando che il “sostegno” alla soluzione dei due Stati è “bipartisan” da decenni.