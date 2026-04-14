Pierfranco Bruni alla Chiesa “San Lorenzo Martire” di San Lorenzo del Vallo per discutere di San Francesco d’Assisi a 800 anni dalla scomparsa

AgenPress. Anteprima Nazionale del libro “EDIFICARE LA GIOIA. Francesco d’Assisi” di Pierfranco Bruni – 800 Celebrazioni Francescane 1226-2026. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 19:00, presso la Chiesa “San Lorenzo Martire” di San Lorenzo del Vallo (CS), si terrà l’Anteprima Nazionale del volume “EDIFICARE LA GIOIA. Francesco d’Assisi di Pierfranco Bruni, edito da Pellegrini con prefazione di Marilena Cavallo e contributi di Mons don Francesco Semeraro e suor Pierpaola Nistri madre Badessa del Convento delle Clarisse di Grottaglie.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle Celebrazioni Francescane 1226-2026 con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Rossano – Cariati.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia San Lorenzo Martire e dalla *Pro Loco Laurentum”, con il patrocinio del *Comune di San Lorenzo del Vallo e di UNPLI Comitato Provinciale di Cosenza e la collaborazione di LPE.

Il programma prevede:

Ore 19:00 – Saluti istituzionali

– S.E. Monsignor Maurizio Aloise Vescovo dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati;

– Don Vincenzo Miceli, Parroco della Chiesa San Lorenzo Martire;

– Vincenzo Rimoli, Sindaco di San Lorenzo del Vallo ;

– Rosanna Viciconte, Presidente Pro Loco Laurentum.

Con Interventi di Adriana Grispa, Dirigente Scolastica e Antonello Grosso La Valle, Presidente provinciale UNPLI Cosenza.

Sarà presente Pierfranco Bruni, autore del libro che svolgerà una relazione su San Francesco d’Assisi.

La serata sarà modera dalla Prof.ssa Donatella Novellis.

“EDIFICARE LA GIOIA. Francesco d’Assisi” propone una rilettura della figura di San Francesco attraverso i temi della semplicità, della fraternità e della gioia come costruzione quotidiana. Il volume ha come immagine di copertina l’icona l“EDIFICARE LA GIOIA” realizzata da Suor Pierpaola Nistri, monaca del Monastero delle Clarisse di Grottaglie. In appendice sono presenti contributi di Suor Pierpaola OSC, e di Mons. Don Franco Semeraro, Basilicata di Martina Franca.

La partecipazione è libera e gratuita. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per informazioni:

Parrocchia San Lorenzo Martire – San Lorenzo del Vallo.

Evento:

Anteprima Nazionale “EDIFICARE LA GIOIA. Francesco d’Assisi” di Pierfranco Bruni

Sabato 18 aprile 2026 – Ore 19:00

Chiesa “San Lorenzo Martire”, San Lorenzo del Vallo (CS) 800 Celebrazioni Francescane 1226-2026.