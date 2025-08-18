type here...

Zelensky: “Putin continuerà ad attaccare l’Ucraina per umiliare gli sforzi diplomatici”

AgenPress. Il presidente ucraino ha accusato la Russia di aver condotto in questi giorni attacchi cinici contro l’Ucraina, tra cui uno ad un impianto petrolifero azero.

“Si è trattato di un attacco cinico e ostentato. Sanno che oggi a Washington si terrà un incontro in cui si discuterà di come porre fine alla guerra”, ha affermato il presidente Zelenskyy.

“Putin continuerà ad attaccare l’Ucraina per umiliare gli sforzi diplomatici”, ha dichiarato il presidente ucraino tramite Facebook e X, aggiungendo che la Russia non dovrebbe essere ricompensata per aver intrapreso questa guerra.

