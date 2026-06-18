Previsioni Meteo del 19 Giugno 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 19 Giugno 2026.

AL NORD – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con formazione di acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino e con locali sconfinamenti sulla Pianura Padana. Migliora dalla serata con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi.

AL CENTRO – Al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in sviluppo nelle zone interne con possibili locali rovesci o temporali in Appennino, specie tra Lazio e Abruzzo. In serata e in nottata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili isolati acquazzoni e temporali, specie sui rilievi della Calabria, soleggiato sugli altri settori. In serata e in nottata tempo stabile nuovamente su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in rialzo su tutta la Penisola.