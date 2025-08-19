type here...

Sicurezza, Tovaglieri (Lega), con taser più deterrenza e meno feriti, strumento di difesa efficaci

Politica
redazione
redazione
AgenPress. “Il taser è uno strumento operativo di difesa, efficace e sicuro quando viene usato con professionalità, in abbinamento al defibrillatore, come è accaduto l’altra sera a Busto Arsizio (VA) nel corso di un’operazione contro un tunisino violento che, dopo aver infastidito i cittadini, ha brutalmente aggredito gli agenti intervenuti, che ringrazio per la prontezza e il lavoro encomiabile.

Grazie al taser e alla sua funzione di deterrenza, in molti casi è diminuito il numero dei feriti nelle operazioni a presidio dell’ordine pubblico, un risultato importante per le nostre comunità. Per questo sono orgogliosa di aver lottato per l’adozione di questo strumento nella mia città e ringrazio la Lega per essere sempre dalla parte di chi fa rispettare la legge e garantisce la nostra sicurezza.

A questo proposito, vorrei ricordare infine all’eurodeputata Ilaria Salis che il taser non è un’arma pericolosa per chi la usa correttamente, ma piuttosto uno strumento utile per difendere i nostri territori. Quindi, se vuole davvero tutelare la sicurezza, dovrebbe pensare a proteggere gli agenti e i cittadini, piuttosto che i delinquenti”.

Così l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri.

