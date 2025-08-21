type here...

Dazi: Serracchiani, Meloni sorride e dice sempre di sì

Politica
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “La premier Meloni non è stata un valore aggiunto né nella trattativa sui dazi né al tavolo di Washington sull’Ucraina, si è sempre limitata a sorridere a e dire di sì a tutto, avendo in cambio un paio di complimenti già evaporati. Con i dazi è stata formalizzata una punizione durissima all’Italia e all’Europa.

Ci siamo impegnati a riversare un mare di risorse per colmare il debito pubblico degli Usa e risollevare la loro industria e in più dovremo pagare l’industria militare americana con denaro che avremmo potuto usare per la difesa comune europea. Si naviga a vista e a prezzo della sovranità nazionale ed europea”.

La deputata dem Debora Serracchiani commenta l’accordo finale Ue-Usa sui dazi.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits