Dazi: Serracchiani, Meloni sorride e dice sempre di sì

AgenPress. “La premier Meloni non è stata un valore aggiunto né nella trattativa sui dazi né al tavolo di Washington sull’Ucraina, si è sempre limitata a sorridere a e dire di sì a tutto, avendo in cambio un paio di complimenti già evaporati. Con i dazi è stata formalizzata una punizione durissima all’Italia e all’Europa.

Ci siamo impegnati a riversare un mare di risorse per colmare il debito pubblico degli Usa e risollevare la loro industria e in più dovremo pagare l’industria militare americana con denaro che avremmo potuto usare per la difesa comune europea. Si naviga a vista e a prezzo della sovranità nazionale ed europea”.

La deputata dem Debora Serracchiani commenta l’accordo finale Ue-Usa sui dazi.