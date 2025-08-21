Sabotaggio Nord Stream: arrestato in Italia un cittadino ucraino

AgenPress. Un cittadino ucraino, sospettato di essere il coordinatore del gruppo che ha sabotato il gasdotto Nord Stream nel Mar Baltico nel 2022, è stato arrestato oggi in Italia.

Lo ha reso noto la Procura federale tedesca sulla base di un mandato di arresto europeo nei confronti del cittadino ucraino Serhii K. Arresto effettuato da parte della polizia italiana, avvenuto nella provincia di Rimini – si legge nel testo dell’annuncio diffuso dalla Procura.

“A quanto pare si tratta di uno degli organizzatori dell’operazione di sabotaggio.”

Secondo la dichiarazione, l’uomo arrestato e i suoi complici sono salpati da Rostock, sulla costa nord-orientale della Germania, a bordo di una barca a vela per compiere l’attacco. La nave era stata noleggiata da una compagnia tedesca con false identità tramite intermediari.

L’uomo è stato portato in carcere ed è a disposizione della Corte di Appello di Bologna per l’esecuzione del mandato di arresto europeo.