Colloqui di pace. La delegazione iraniana lascia il Pakistan

AgenPress. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e la delegazione iraniana hanno lasciato il Pakistan.

Fonti del governo pakistano avevano riferito che, durante la sua visita in Pakistan, Abbas Araghchi aveva illustrato ai funzionari pakistani le posizioni negoziali di Teheran ed espresso le riserve iraniane in merito alle richieste americane.

Il capo della diplomazia iraniana ha avvertito che Teheran non accetterà “richieste massimaliste” da parte degli Stati Uniti.

Il portavoce Ismail Baghai ha dichiarato tramite X che non è previsto alcun incontro tra Iran e Stati Uniti e che le posizioni iraniane saranno comunicate alla parte statunitense attraverso i mediatori pakistani.

La Casa Bianca ha annunciato oggi che i due inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner si recheranno oggi in Pakistan.